شؤون فلسطينية

الخارجية: 210 حالات وفاة و4187 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 210 حالات وفاة و4187 إصابة في صفوف جالياتنا بالعالم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في تقريرها لليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حالات الوفاة والإصابات بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا في العالم، وذلك بوفاة مواطنة في أميركيا، وتسجيل 6 إصابات جديدة، إلى جانب 4 إصابات في السودان، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 210، و4187 إصابة، و1741 حالة تعافٍ.

 وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل حالة وفاة جديدة للمواطنة هيفاء شقارق، بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 70 حالة، فيما سجلت 6 إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من واشنطن، متشيغن، ودالاس؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 2251 إصابة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى السودان، بتسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، جميعهم من طلبة الطب، ليرتفع عدد الإصابات إلى 5، وأكدت السفارة أنها على تواصل مع المصابين وحالتهم الصحية مستقرة، وتتابع وضعهم الصحي والمعيشي، وتقف عند احتياجاتهم، حيث أرسلت لهم كمامات وفيتامينات وأدوية ومعقمات.

كما أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين العالقين في أرض الوطن، اليوم إلى كندا للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم.

وأشارت سفارة وقنصلية دولة فلسطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى قرار السلطات الإماراتية بإعفاء الزائرين من الغرامات المترتبة عليهم، وتمديد مهلة حاملي أذونات الدخول لدولة الإمارات المنتهية اعتباراً من 11/8/2020 ولمدة شهر، بهدف تمكينهم من المغادرة مع الإعفاء من كافة الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة. 

وثمنت وزارة الخارجية، هذه المكرمة، وشكرت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لما له من أكبر الأثر في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا العالقين في الإمارات.

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