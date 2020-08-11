الرئيس يُهاتف الدكتور العطار ويهنئه بالحصول على درجة الدكتوراة

وحسب الوزارة، فإن الدكتور العطار كفيف، فيما عبر الرئيس عباس عن فخر القيادة الفلسطينية وشعبنا بكفاءته وإنجازه العلمي، متمنياً له عودة آمنه وصحية إلى أرض الوطن؛ ليكون في خدمة وطنه وشعبه.





يذكر، أن الدكتور محمد العطار، كان في مطار كوالالمبور برفقة سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا، كبداية لعودة الأحباب من ماليزيا

إلى قطاع غزة.





من جانبه عبر العطار عن سعادته وافتخاره باتصال الرئيس، وشكره على هذه اللفتة الغالية، متمنياً الصحة وطول العمر للسيد الرئيس قائداً متميزاً لشعبنا نفتخر به جميعاً، كراع لمسيرة العلم والعلماء، كما شكر العطار، سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا على رعايته واهتمامه بأوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة والعالقين في ماليزيا.

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن الرئيس محمود عباس، هاتف الدكتور محمد العطار، وهو في مطار كوالالمبور في طريقه إلى قطاع غزة، عبر الأراضي المصرية، حيث هنأه بتخرجه وحصوله على درجة الدكتوراة في اللغة العربية من ماليزيا.