وزارة الاتصالات بغزة تزود مراكز الحجر الصحي بخدمة الاتصالات والانترنت

ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة لمواجهة جائحة فيروس (كورونا).





وثمنت الوزارة الجهود التي بذلتها الشركات العاملة في مجال الاتصالات والانترنت لدورها في إنجاح هذا المشروع الوطني.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انها انتهت من تنفيذ مشروع تزويد جميع مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة بخدمتي الاتصالات والانترنت لتمكين المواطنين العائدين من الخارج من التواصل مع اهليهم وذويهم خلال وجودهم في مراكز الحجر الصحي.