الصحة بغزة: نُطبق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح

قال وكيل وزارة الصحة في غزة، يوسف أبو الريش، إن الوزارة تُطبق الفحص المخبري السريع للعائدين عبر معبر رفح في اطار المتابعة الصحية لهم.



وأوضح أبو الريش، أن الوزارة بدأت في تطبيق اجراءات وقائية أكثر تنسيقاً وترتيباً وضبطاً خلال استقبال العائدين عبر معبر رفح البري .



وأشار إلى أن الطواقم الطبية في المعبر بدأت في اجراء الفحص المخبري الأولي لكافة العائدين في اطار المتابعة الصحية لهم ، والكشف عن الحالات والتعامل معها بمسار مختلف يضمن عدم المخالطة مع غيرهم من العائدين.



وأكد أن هذا الاجراء الجديد يضمن تحقيق أفضل لتدابير الوقاية الصحية للعائدين والمجتمع على حد سواء.



الجدير ذكره، أن طواقم وزارة الصحة بغزة تواصل تقديم التدخلات الوقائية الصحية لكافة العائدين عبر معبر رفح في اليوم الأول من اعادة فتحه.



رام الله - دنيا الوطن