الداخلية بغزة تكشف عدد المغادرين والواصلين لغزة عبر معبر رفح

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، إن 396 مواطناً غادروا قطاع غزة، فيما وصل 85 آخرين عبر معبر رفح البري في أول أيام فتحه بشكل استثنائي.





وأوضح البزم، وفق قناة (الأقصى)، المعبر ما زال يعمل في اتجاه الوصول فقط.



وكانت وزارة الداخلية بغزة قد أعلنت مساء اليوم، بدء وصول المواطنين العالقين عبر معبر رفح البري في أول أيام فتحه استثنائيا.



وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن الطواقم المختصة تقوم بالإجراءات اللازمة تمهيداً لنقلهم إلى مراكز الحجر الصحي.





رام الله - دنيا الوطن