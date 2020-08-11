جيش الاحتلال ينشر "منظومة الليزر" على حدود القطاع لاعتراض البالونات الحارقة
رام الله - دنيا الوطن
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منظومة الليزر وذلك لاعتراض البالونات الحارقة التي يجري إطلاقها من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن منظومة الليزر التي تم نشرها عند حدود قطاع غزة اليوم لاعتراض البالونات سيتم تفعيلها صباح الغد.
وأضافت القناة: "ردود إسرائيلية محتملة على إطلاق البالونات منها تقليص مساحة الصيد أو إغلاقها بالكامل، إغلاق معبر كيرم شالوم أمام المحروقات مهاجمة البنية التحتية لحماس أو فرق الإطلاق".
وفي سياق منفصل، قال مفزاك درومي، إن سلاح البحرية قام حالياً بنشاط على الحدود البحرية الشمالية للقطاع استعدادًا لإجراء تجربة صباح الغد لنظام رصد وكشف السباحين والغواصين.
وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن منظومة الليزر التي تم نشرها عند حدود قطاع غزة اليوم لاعتراض البالونات سيتم تفعيلها صباح الغد.
وأضافت القناة: "ردود إسرائيلية محتملة على إطلاق البالونات منها تقليص مساحة الصيد أو إغلاقها بالكامل، إغلاق معبر كيرم شالوم أمام المحروقات مهاجمة البنية التحتية لحماس أو فرق الإطلاق".
وفي سياق منفصل، قال مفزاك درومي، إن سلاح البحرية قام حالياً بنشاط على الحدود البحرية الشمالية للقطاع استعدادًا لإجراء تجربة صباح الغد لنظام رصد وكشف السباحين والغواصين.
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