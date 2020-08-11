شؤون فلسطينية

شاهد: وحدات أبناء القوقا تُدخل الراجمات النارية ضمن معركة "حرق الغلاف"

شاهد: وحدات أبناء القوقا تُدخل الراجمات النارية ضمن معركة "حرق الغلاف"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وحدات أبناء القوقا عن ادخال الراجمات النارية ضمن ما أطلقت عليه اسم "معركة حرق الغلاف"، مشيرةً إلى أن والوحدات قامت باطلاق الراجمة الأولى من شرق المحافظة الوسطى بعد عصر اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قالت وحدات أبناء القوقا، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام شلال الألم النازف من جراحات أبناء شعبنا المحاصرين داخل قطاع غزة.

وأضافت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "نقول للمحتل لقد نذرنا أرواحنا فداءاً لحياة الأطفال والنساء والشيوخ المحاصرين المحرومين من أدنى مقومات الحياة، وانتظرونا الساعة الخامسة عصراً.




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