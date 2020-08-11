شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مشتبه به بتنفيذ عدة سرقات في نابلس

الشرطة تقبض على مشتبه به بتنفيذ عدة سرقات في نابلس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة على مشتبه به بتنفيذ ثمانية قضايا سرقة وقعت في احدى قرى محافظة نابلس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة تلقى عدة شكاوى عن حالات سرقة حدثت في احدى القرى الواقعة شمالي محافظة نابلس شملت سرقة أدوات بناء وأجهزة حواسيب محمولة واسطوانات غاز ومضخة ماء .

وباشر فرع المباحث العامة البحث والتحري وجمع الاستدلالات حيث تم حصر الاشتباه بأحد الأشخاص من سكان المحافظة وتم إلقاء القبض عليه وبتدوين افادته افاد بقيامه بهذه السرقات.واكدت الشرطة توقيف المشتبه به 24 ساعة تمهيداً لاحالته للنيابة العامة استكمالاُ للإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً. 

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