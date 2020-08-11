طالع كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري غداً الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح، ليوم غد الأربعاء، وهو اليوم الثاني من فتح المعبر استثنائياً.





وأوضحت الهيئة، في تصريح صحفي، أن الكشف يتضمن أسماء المواطنين المسجلين على بند الجوازات المصرية، الإقامات المصرية، الجوازات الأجنبية، والحالات المَرضيّة الطارئة.



وأضافت الهيئة: "على المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6:30 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية لمعبر رفح، وعدم التأخر، مع ضرورة عدم حضور أي مواطنين آخرين بخلاف المُدرجين في الكشف".



وطالبت الهيئة، بضرورة اتباع إجراءات الوقاية والتباعد، والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات منذ الخروج من المنزل حتى الوصول إلى الوجهة المراد السفر إليها، واتباع تعليمات وإرشادات أطقم هيئة المعابر بهذا الخصوص.





وشددت الهيئة، على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إلى جانب حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين من آبائهم أو وكلائهم.





رام الله - دنيا الوطن