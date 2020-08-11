ترامب يهاجم بولتون مجدداً: "واحد من أغبى الأشخاص الذين قابلتهم فى الحكومة"
رام الله - دنيا الوطن
واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه على مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون.
واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه على مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون.
وقال عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر) اليوم الثلاثاء: "جون بولتون، أحد أغبى الأشخاص الذين قابلتهم في الحكومة".
وأضاف: "إنني كنت أحترم، بل وثقت بفلاديمير بوتين الروسي أكثر من أولئك الموجودين في وكالات الاستخبارات لدينا. بينما هذا ليس صحيحًا بالطبع"، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.
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