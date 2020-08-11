دولي

ترامب يهاجم بولتون مجدداً: "واحد من أغبى الأشخاص الذين قابلتهم فى الحكومة"

ترامب يهاجم بولتون مجدداً: "واحد من أغبى الأشخاص الذين قابلتهم فى الحكومة"
رام الله - دنيا الوطن
واصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه على مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون.

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر) اليوم الثلاثاء: "جون بولتون، أحد أغبى الأشخاص الذين قابلتهم في الحكومة".

وأضاف: "إنني كنت أحترم، بل وثقت بفلاديمير بوتين الروسي أكثر من أولئك الموجودين في وكالات الاستخبارات لدينا. بينما هذا ليس صحيحًا بالطبع"، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

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