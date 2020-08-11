ترامب يهاجم بولتون مجدداً: "واحد من أغبى الأشخاص الذين قابلتهم فى الحكومة"





وقال عبر حسابه الرسمي بموقع (تويتر) اليوم الثلاثاء: "جون بولتون، أحد أغبى الأشخاص الذين قابلتهم في الحكومة".





وأضاف: "إنني كنت أحترم، بل وثقت بفلاديمير بوتين الروسي أكثر من أولئك الموجودين في وكالات الاستخبارات لدينا. بينما هذا ليس صحيحًا بالطبع"، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية.

رام الله - دنيا الوطنواصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هجومه على مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون.