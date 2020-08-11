موقع إسرائيلي: جيش الاحتلال قد ينفذ رداً قاسياً بقطاع غزة

قال موقع (0404) الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال قد ينفذ رداً قاسياً في قطاع غزة، عقب إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت بحدوث عشرات الحرائق في الغلاف.



ونقل الموقع، عن مصدر أمني لم يسمه، قوله، إن الرد هذه المرة سيكون صعبًا ومختلفًا عما عرفته حركة حماس حتى الآن، متابعةً: "لقد ارتكبت المنظمة خطأً فادحا في إطلاق البالونات".



وأكمل الموقع، وفق مصدره الأمني: "لقد ناقشت مؤسسة الجيش في الساعات الماضية طبيعة الرد وستتخذ القرارات قريباً".

وفي وقت سابق، قالت وحدات أبناء القوقا، إنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام شلال الألم النازف من جراحات أبناء شعبنا المحاصرين داخل قطاع غزة.





وأضافت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "نقول للمحتل لقد نذرنا أرواحنا فداءاً لحياة الأطفال والنساء والشيوخ المحاصرين المحرومين من أدنى مقومات الحياة، وانتظرونا الساعة الخامسة عصراً.



