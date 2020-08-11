شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: إسرائيل تعيش بمأزق عميق ومخاطر وجودية تُهدد مستقبلها

قيادي بالجهاد: إسرائيل تعيش بمأزق عميق ومخاطر وجودية تُهدد مستقبلها
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يوسف الحساينة، أن كيان الاحتلال "الإسرائيلي" يعيش في مأزق عميق، سواء على الصعيد الداخلي، أو المخاطر الوجودية التي
تهدد مستقبله في ظل تنامي وتعاظم قوى المقاومة في المنطقة.
 
وقال الحساينة، إن إسرائيل وفي إطار محاولاتها المتعددة للخروج من مأزقه الراهن، قرر تشديد الخناق والحصار على قطاع غزة، والتنصل من التزاماته وتعهداته المترتبة عليه بموجب التفاهمات والاتفاقيات والقوانين الدولية، ولذلك جعل من قضية فتح معابر غزة وإغلاقها وسيلة للضغط على شعبنا والتضييق عليه، وابتزاز مقاومته  من أجل الرضوخ لمطالب وسياسات الاحتلال العدوانية.
 
وقررت سلطات الاحتلال مساء أمس الإثنين، إغلاق معبر "كرم أبو سالم" باستثناء دخول المواد الإنسانية والوقود، كما قررت منع إدخال مواد البناء ومستلزماتها حتى إشعار آخر، بذريعة
تصاعد إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".
 
وشدد الحساينة على أن شعبنا الذي احتضن المقاومة، لن يقبل بأي حال من الأحوال الرضوخ لمطالب الاحتلال، أو السماح لابتزاز مقاومته.
 
ولفت عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد" إلى أن العدوان الإسرائيلي على شعبنا مهما تعاظم، لن يفلح في ثنيه عن خياراته المشروعة في مواجهة الاحتلال، وستبقى مقاومتنا عصيّة على
الانكسار مهما تعرضت لمضايقات وملاحقات واستهدافات.

أخبار ذات صلة

موقع إسرائيلي: جيش الاحتلال قد ينفذ رداً قاسياً بقطاع غزة

موقع إسرائيلي: جيش الاحتلال قد ينفذ رداً قاسياً بقطاع غزة

جيش الاحتلال يُقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية

جيش الاحتلال يُقرر تعزيز قواته في الضفة الغربية

كشف تفاصيل خطة إسرائيلية لتهجير 60 ألف فلسطيني لباراغواي

كشف تفاصيل خطة إسرائيلية لتهجير 60 ألف فلسطيني لباراغواي

شاهد: الصحة بغزة تتسلم مركز الحجر الصحي الخاص بالعائلات في دير البلح

شاهد: الصحة بغزة تتسلم مركز الحجر الصحي الخاص بالعائلات في دير البلح

(معاريف) تسخر من نتنياهو بسبب البالونات الحارقة ووحدة &#34;أبناء الزواري&#34;

(معاريف) تسخر من نتنياهو بسبب البالونات الحارقة ووحدة "أبناء الزواري"

فصائل فلسطينية توجه رسالة بشأن تحويل متنزه مخيم الشاطئ لمشروع تجاري

فصائل فلسطينية توجه رسالة بشأن تحويل متنزه مخيم الشاطئ لمشروع تجاري

&#34;أبناء القوقا&#34; تُحدد موعداً لإطلاق البالونات الحارقة واشعال مستوطنات الغلاف

"أبناء القوقا" تُحدد موعداً لإطلاق البالونات الحارقة واشعال مستوطنات الغلاف

&#34;النقل والمواصلات&#34; تلحم عدد من الحافلات العمومية

"النقل والمواصلات" تلحم عدد من الحافلات العمومية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

&#34;النقل والمواصلات&#34; تلحم عدد من الحافلات العمومية

"النقل والمواصلات" تلحم عدد من الحافلات العمومية

تقرير: ثلاثة شهداء و400 معتقل وهدم 85 منزلاً ومنشأة خلال تموز الماضي

تقرير: ثلاثة شهداء و400 معتقل وهدم 85 منزلاً ومنشأة خلال تموز الماضي

غنيم يُوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة النمساوية لدعم خطة الطوارئ الخاصة بالمياه

غنيم يُوقع مذكرة تفاهم مع الحكومة النمساوية لدعم خطة الطوارئ الخاصة بالمياه

للمرة الثانية.. الاحتلال يُمدد اعتقال النائب أبو طير لـ 4 أشهر

للمرة الثانية.. الاحتلال يُمدد اعتقال النائب أبو طير لـ 4 أشهر

غزة: المباحث العامة توقف ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خلال شجاريْن

غزة: المباحث العامة توقف ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خلال شجاريْن

حماس: إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول البضائع لغزة سلوك عدواني

حماس: إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول البضائع لغزة سلوك عدواني

توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وبلدية الخليل

توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وبلدية الخليل

وزير الأشغال: اعتماد صرف خمس دفعات لمشاريع إسكان حي الندى بشمال القطاع

وزير الأشغال: اعتماد صرف خمس دفعات لمشاريع إسكان حي الندى بشمال القطاع

منوعات

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

&#34;عقبال الباقيين&#34;.. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

"عقبال الباقيين".. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بعد إصابتها في إنفجار بيروت.. مي حريري تغادر إلى لندن

بعد إصابتها في إنفجار بيروت.. مي حريري تغادر إلى لندن

عربي

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان