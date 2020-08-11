(معاريف) تسخر من نتنياهو بسبب البالونات الحارقة ووحدة "أبناء الزواري"

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إنه سيأتي اليوم الذي سيُطلب من الحكومة أن تبرر لنا كيف وصلنا بعد عامين تقريبًا لحالة يحتاج فيها رئيس الوزراء لديكور مجموعة من الطائرات المقاتلة في قاعدة سلاح الجو من أجل تهديد "وحدة أبنــاء الـزواري لإطلاق البالونات" برد قوي ضدهم.





وأضافت الصحيفة: "حقاً إنها السخرية في أبهى صورها، نتنياهو غير قادر على وقف البالونات الحارقة، إن عدم قدرته على اتخاذ قرارات فيما يتعلق بغزة هو خزي وعار".





وتابعت الصحيفة: "نتساءل هنا منذ متى تحتاج "إسرائيل" لأن تهدد الوحدة المختارة للبالونات؟ كيف وصلنا إلى هذا الحال؟".









رام الله - دنيا الوطن