غزة: المباحث العامة توقف ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خلال شجاريْن

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت المباحث العامة بالشرطة، قسم مركز التفاح والدرج، ثلاثة أشخاص أطلقوا النار خلال شجارين منفصلين بمدينة غزة.



وقال النقيب محمد شمالي، رئيس قسم مباحث التفاح والدرج أن المباحث العامة أوقفت كلاً من (م، أ) و(ع، أ) بعد ورود معلومات تفيد بقيامهما بإطلاق النار في الهواء خلال شجار.



وفي حادث منفصل، أوضح شمالي أنه تم توقيف المواطن (أ، ح) بعد قيامه بإطلاق النار تجاه أحد المواطنين، على خلفية شجار وخلافات سابقة، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية عبر الانترنت.



ولفت شمالي أنه تم مصادرة قطعتي سلاح من نوع كلاشنكوف، وقطعة سلاح من نوع "مسدّس"، استخدمت خلال الحادثين، مؤكداً أنه تم إحالة الأشخاص الموقوفين وقطع السلاح إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.



وأشار إلى أن المباحث العامة تكثف جهودها الميدانية لمتابعة أية حالات لإطلاق النار خارج إطار القانون، وتقديم الفاعلين للعدالة؛ من أجل الحفاظ على حالة الأمن والسلم الأهلي والمجتمعي في قطاع غزة.