حماس: إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع دخول البضائع لغزة سلوك عدواني





وتابعت: أن الفعل الشعبي واستخدام أدوات وأشكال النضال للتعبير عن حالة الغضب والضغط على الإحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار أمر طبيعي ونتيجة طبيعية لسياسات الإحتلال العدوانية وإحكام حصارة لقطاع غزة.



وشددت حماس على أن المقاومة الفلسطينية التي لن تقبل بفرض هذا الواقع على أهلنا في غزة، لن تتخلى عن واجبها ودورها الوطني والقيمي والأخلاقي تجاه شعبنا وحماية مصالحهم.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء: إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعبر التجاري (كرم أبو سالم) ومنع دخول البضائع إلى غزة سلوك عدواني، وإمعان في الجريمة بحق مليوني فلسطيني في القطاع يتحمل كافة نتائجها وتداعياتها.وأضافت على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من حق أبناء شعبنا وأهلنا في غزة التعبير عن حالة الغضب وإسماع صوتهم مجددا إلى العالم الذي لم يحرك ساكنا إزاء استمرار هذه المعاناة وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية.