توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وبلدية الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

انطلاقاً من أهمية الشراكة والتكامل في العمل لضمان الجودة في تقديم الخدمات وتحقيق الإنجازات، وقعت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة بالوزير د. م. إسحق سدر، وبلدية الخليل، ممثلة برئيسها تيسير أبو سنينة، اتفاقية تعاون بين الطرفين، وذلك بحضور وزير الريادة والتمكين، م. أسامة السعداوي.



حيث تمحورت الاتفاقية حول تبادل الخبرات الفنية والتعاون في مجال نظم المعلومات الجغرافية (GIS) بحيث تستفيد الوزارة من تجربة بلدية الخليل، علاوة على إمكانية التعاون في مجال التدريب على استخدام برامج (GIS) مفتوحة المصدر في اعداد الخرائط وتصميمها، علاوة على التعاون في مجال مشروع الترميز البريدي، وغيرها من الموضوعات الحيوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علماً أن توقيع هذه الاتفاقية، جاء عقب زيارات متبادلة بين الطرفين.



وأكد م. سدر، أهمية هذه الخطوة كونها تعزز الرسالة المشتركة بين الوزارات والبلديات والأفراد، والمتمثلة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، لا سيما مشروع الترميز البريدي الذي سيضمن وصول البريد للمواطن بدقة وسرعة، ومهم لتشغيل السيارات ذاتية القيادة في الأيام القادمة، حيث تسعى الوزارة لدعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تسخير أدوات ووسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والبريد.



كما نوه سدر إلى كونه سيتم العمل على توقيع اتفاقيات مع بقية البلديات على غرار اتفاقية التعاون مع بلدية الخليل، مؤكداً جاهزية الوزارة لدعم وتبني أية أفكار ريادية وبناءة.



من جانبه، أشار م. السعداوي إلى ضرورة تضافر الجهود بين الوزارات والبلديات؛ لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، ولتحقيق مبدأ الشراكة والتعاون، وبهدف تكامل الأدوار؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة.



بدوره، عبر أبو سنينة، عن سعادته بهذا التعاون، معتبراً هذه الخطوة بداية الطريق باتجاه بناء منظومة كاملة الترميز البريدي، كما تعتبر هذه الخطوة خطوة وطنية، وتشكل بادرة تعاون بين الوزارات والمؤسسات، لا سيما وأن بلدية الخليل لديها برامج تدريب واسعة ومتنوعة تشمل مجالات التخطيط والإدارة والتنظيم الهيكلي وبرامج (GIS).



وعلى هامش توقيع الاتفاقية، تمت مناقشة الآلية المناسب اعتمادها فيما يتعلق بموضوع الترميز البريدي، بحضور عدد من الخبراء والفنيين من الوزارة، ومن بلديتي رام الله والخليل، ولجنة الترميز البريدي، وطاقم من البريد، حيث قدمت كل من م. روان أبو عيشة من بلدية الخليل مقترحاً حول تطبيق نظام الرمز البريدي الموحد في بلدية الخليل، واستعرضت م. صفاء دويك، بدورها تجربة بلدية رام الله في هذا الموضوع.



في نهاية اللقاء، جرى تبادل هدايا بين الأطراف، حيث قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طوابع بريدية لكل من: الوزير السعداوي، ورئيس بلدية الخليل أبو سنينة، الذي قدم بدوره منحوتة خشبية.