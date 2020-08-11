وزير الأشغال: اعتماد صرف خمس دفعات لمشاريع إسكان حي الندى بشمال القطاع



وأوضح البيان أن قيمة المنحة الإيطالية 16.5 مليون يورو، مخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في قطاع غزة.



وشكر وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة الحكومة الإيطالية على مساندتها للشعب الفلسطيني، مثمناً جهود العاملين في هذه المشاريع، والمكاتب الاستشارية والمقاولين، مشيراً إلى ضرورة التغلب على جميع الصعوبات التي تواجههم في العمل بأعلى كفاءة ممكنة.



رام الله - دنيا الوطنأشار بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، أنه تم اعتماد صرف خمس دفعات لمشاريع إسكان حي الندى في شمال قطاع غزة المهدم من عدوان 2014، وذلك ضمن تمويل المنحة الإيطالية.