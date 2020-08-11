شؤون فلسطينية

فلسطين: استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات فيروس (كورونا)

فلسطين: استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت فلسطين اليوم الثلاثاء، تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات فيروس (كورونا) المستجد اليومية. 

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل ثلاث حالات وفاة و476 إصابة جديدة بالفيروس، بالإضافة إلى 345 حالة تعافٍ جديدة في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ثلاث حالات وفاة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة في يطا بمحافظة الخليل، وبيت فجار بمحافظة بيت لحم، وعبوين بمحافظة رام الله والبيرة.

وتابعت أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (182)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (28)، محافظة قلقيلية (13)، محافظة رام الله والبيرة (44)، محافظة جنين (6)، محافظة أريحا والأغوار (12)، محافظة سلفيت (3)، محافظة طولكرم (7)، محافظة القدس (161)، بينها 53 إصابات في الضواحي، قطاع غزة (3).

وأشارت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (13)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة طولكرم (39)، محافظة أريحا والأغوار (29)، محافظة الخليل (46)، محافظة طوباس (3)، مدينة القدس (209).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 57%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.4%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 21 مريضاً غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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