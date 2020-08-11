نابلس: إصابة شاب بكسور أثناء ملاحقة مستوطنين له ببلدة حوارة

إصابة شاب برضوض جراء اعتداء مستوطنين في حوارة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بكسور ورضوض، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، عقب ملاحقته من قبل مجموعة من المستوطنين في أراضي بلدة حوارة جنوب محافظة نابلس.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطني (يتسهار) هاجموا المواطن مصطفى المصري (30 عاما)، أثناء عمله على مساحة أراضي في منطقة الصومعة شمال حوارة، الأمر الذي أدى لإصابته بكسور ورضوض في رجليه أثناء ملاحقته، نقل على إثرها إلى المستشفى لتقلي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).