طُلب شراء مليار جرعة.. روسيا تتحدث عن موعد الإنتاج التجاري للقاح (كورونا) الجديد





وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس (كورونا).



وقال بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" إن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن اللقاح فعال ويشكل مناعة مستقرة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الروسية اليوم الثلاثاء، بأن إنتاج أول لقاح روسي ضد فيروس (كورونا) سيبدأ في موقعي مركز "غمالي" وشركة "بينوفارم" الشهر المقبل.وأضافت أن الإنتاج التجاري للقاح الجديد ضد فيروس (كورونا) سيتوفر في أيلول/سبتمبر المقبل.وقالت روسيا: إن 20 دولة تقدمت بطلب شراء مليار جرعة من لقاح (كورونا)، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.يشار إلى أن مباحثات تجرى، بين منظمة الصحة العالمية وروسيا بشأن اللقاح الجديد الذي أعلنت عنه موسكو.وأفادت المنظمة أنها تبحث مع الجانب الروسي فاعلية وآلية، اعتماد اللقاح الروسي المكتشف ضد فيروس (كورونا).