الرئيس عباس لـ "بوتين": نأمل بأن نكون من أوائل الدول التي تحظى باللقاح الروسي

الرئيس عباس ونظيره الروسي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هنأ الرئيس محمود عباس، اليوم الثلاثاء، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بتوصل العلماء في المختبرات الروسية إلى إنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19) بعد اجتيازه جميع الاختبارات بفاعلية.



وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة التي بعثها للرئيس بوتين، "ونحن إذ نهنئكم يا فخامة الرئيس ومن خلالكم نثمن عالياً جهود العلماء والمختبرات الروسية وحكومتكم الموقرة على هذا السبق العلمي الفريد"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وتابع: "نتمنى لكم ولشعبكم وبلدكم الصديق المزيد من النجاحات، متطلعين إلى توجيهاتكم النبيلة بأن يستفيد شعبنا من هذا اللقاح، بحيث تكون دولة فلسطين من أوائل الدول التي تحظى بعنايتكم في هذا الشأن، خاصة أنكم سبق وأن قدمتم لنا مساعدات وتجهيزات طبية لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة".



وتمنى الرئيس عباس لنظيره الروسي موفور الصحة والسعادة، ولبلده وشعبه الصديق دوام الرخاء والازدهار.



وأعلن بوتين اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وقال بوتين أثناء اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" إن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن اللقاح فعال ويشكل مناعة مستقرة.