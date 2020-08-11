شؤون فلسطينية

دمغ أكثر من طن ونصف ذهب خلال الجائحة الصحية

رام الله - دنيا الوطن
دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، خلال الجائحة الصحية الراهنة الممتدة من (آذار/ مارس- تموز/ يوليو) 1.53 طن من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 1.59 مليون شيكل.

ووفق التقرير تراجع مؤشر دمغ المعادن الثمينة خلال الجائحة الصحية بنسبة 64% وانخفضت الإيرادات بنسبة 70% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، والتي دمغ فيها 4.2 طن من المصوغات الذهبية بقيمة إجمالية بلغت 5.3 مليون شيكل.

وأرجعت المديرية الانخفاض إلى تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت الأنشطة الإقتصادية في مختلف بلدان العالم وما رافقه من إغلاق بموجب حالة الطوارئ لمنع تفشي الفيروس حفاظاًَ على صحة وسلامة المواطن، الأمر ألقى بظلاله على المناسبات الاجتماعية، خاصة الزواج، والتي كانت تسهم بشكل كبير في زيادة إقبال المواطنين على شراء المصوغات الذهبية في الوضع الطبيعي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً، الأمر الذي ساهم في انخفاض عمليات الدمغ والشراء، حيث وصلت قيمة الأونصة في تداولات اليوم الثلاثاء إلى 2023 دولار، عزز بذلك ارتفاع سعر غرام الذهب بشكل كبير.

وذكر التقرير، أن متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر تموز/ يوليو 2019 بلغ 1412 دولاراً في حين سجل متوسط سعر الأونصة في ذات الشهر من العام الجاري مبلغ 1843 دولاراً، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 31%.

ودمغت المديرية منذ تأسيسها 163.8 طن من المعادن الثمينة، بحجم إيرادات بلغ نحو 191 مليون شيكل، في حين يعمل في صناعة وبيع المعادن الثمينة نحو 700 مصنع وورشة ومحل، تشغل ثلاثة آلاف صانع وتاجر.

ودعت المديرية المواطنين عند شراء الذهب للحصول على فاتورة مفصل فيها الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحاً، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات فقط، والتي تحمل "قبة الصخرة"، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

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