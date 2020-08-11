إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة تسببت باندلاع حريق بإحدى القواعد قرب القدس





وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء: إنه لن "نتسامح مع إرهاب البالونات، سوف نفرض ثمنا باهظا للذك"، وفق زعمه.





كما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن وزير الجيش، بيني غانتس، حول البالونات الحارقة، أنه "إذا لم تتوقف حماس- سنرد بقوة".





وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص، أنه بدءاً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، هناك قرار إسرائيلي بمنع دخول كل مواد البناء، وما يتعلق بها، مثل الأسمنت وحديد البناء والحصمة وغيرها، وذلك بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

رام الله - دنيا الوطنكشف موقع (0404) الإسرائيلي عن اندلاع حريق بإحدى القواعد بالقرب من القدس، جراء إطلاق بالونات حارقة.وأفاد الموقع بأن بالونات حارقة تسببت باندلاع حريق خلال الليل في قاعدة "عوفريت" بالقرب من القدس.ونقل الموقع عن مصدر عسكري قوله، إن الجنود في القاعدة أفادوا برؤية بالونات حارقة في الهواء، وبعد ذلك مباشرة سقطت البالونات وتسببت باندلاع حريق.وكانت قناة (كان) الإسرائيلية، أفادت اليوم الثلاثاء، بالعثور على بالونات حارقة، قرب مستوطنة (ماعون) جنوب الخليل.