إغلاق متحف ياسر عرفات حتى إشعار آخر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن استمرار إغلاق متحف وضريح
ياسر عرفات، أمام الجمهور، حتى إشعار آخر، وسيتم الإعلان في حينه عن إعادة المتحف والضريح أمام الجمهور، على ضوء الحالة الوبائية في فلسطين.
أعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن استمرار إغلاق متحف وضريح
ياسر عرفات، أمام الجمهور، حتى إشعار آخر، وسيتم الإعلان في حينه عن إعادة المتحف والضريح أمام الجمهور، على ضوء الحالة الوبائية في فلسطين.
وأشارت المؤسسة لإمكانية القيام بزيارة افتراضية للمتحف من خلال الرابط التالي: https://tour.yam.ps
وتمنت المؤسسة السلامة لجميع أهلنا، وتخطي هذه المحنة.
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