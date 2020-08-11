إغلاق متحف ياسر عرفات حتى إشعار آخر

https://tour.yam.ps وأشارت المؤسسة لإمكانية القيام بزيارة افتراضية للمتحف من خلال الرابط التالي:

وتمنت المؤسسة السلامة لجميع أهلنا، وتخطي هذه المحنة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة ياسر عرفات، عن استمرار إغلاق متحف وضريحياسر عرفات، أمام الجمهور، حتى إشعار آخر، وسيتم الإعلان في حينه عن إعادة المتحف والضريح أمام الجمهور، على ضوء الحالة الوبائية في فلسطين.