ستحرر محاضر ضبط للمخالفين.. الاقتصاد بغزة تحذر التجار التلاعب بأسعار الإسمنت

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت ومواد البناء.





وقال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسي، إن طواقم الوزارة تتابع بيع الإسمنت في الأسواق ومحلات بيع مواد البناء، مؤكداً أنه تم الايعاز لمكاتب حماية المستهلك في كافة المحافظات بتحرير محاضر ضبط للتجار المخالفين والمحتكرين لأسعار الاسمنت.









ودعا أبو موسي المواطنين الى الإبلاغ عن أي تجاوز او تلاعب في الأسعار من قبل التجار بالاتصال على الرقم المجاني "1800112233" ليتم متابعة الشكوى ميدانياً من خلال المفتشين المنتشرين في جميع المحافظات.





رام الله - دنيا الوطنوشدد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجار المحتكرين لسلعة الاسمنت وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق أي تاجر يحتكر أو يتلاعب بالأسعار المعتمدة قبل منع إدخال الإسمنت من قبل الاحتلال.وطالب أبو موسي التجار الالتزام بالأسعار المعتمدة وعدم احتكار الإسمنت ورفع الأسعار واستغلال المواطنين.