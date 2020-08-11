شؤون فلسطينية

ستحرر محاضر ضبط للمخالفين.. الاقتصاد بغزة تحذر التجار التلاعب بأسعار الإسمنت

ستحرر محاضر ضبط للمخالفين.. الاقتصاد بغزة تحذر التجار التلاعب بأسعار الإسمنت
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الاقتصاد الوطني التجار من التلاعب بأسعار الإسمنت ومواد البناء.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك عبد الفتاح أبو موسي، إن طواقم الوزارة تتابع بيع الإسمنت في الأسواق ومحلات بيع مواد البناء، مؤكداً أنه تم الايعاز لمكاتب حماية المستهلك في كافة المحافظات بتحرير محاضر ضبط للتجار المخالفين والمحتكرين لأسعار الاسمنت.

وشدد على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد التجار المحتكرين لسلعة الاسمنت وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق أي تاجر يحتكر أو يتلاعب بالأسعار المعتمدة قبل منع إدخال الإسمنت من قبل الاحتلال.

ودعا أبو موسي المواطنين الى الإبلاغ عن أي تجاوز او تلاعب في الأسعار من قبل التجار بالاتصال على الرقم المجاني "1800112233" ليتم متابعة الشكوى ميدانياً من خلال المفتشين المنتشرين في جميع المحافظات.

وطالب أبو موسي التجار الالتزام بالأسعار المعتمدة وعدم احتكار الإسمنت ورفع الأسعار واستغلال المواطنين.

أخبار ذات صلة

فلسطين: استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات فيروس (كورونا)

فلسطين: استمرار تسجيل الأرقام المرتفعة بإصابات فيروس (كورونا)

نابلس: إصابة شاب بكسور أثناء ملاحقة مستوطنين له ببلدة حوارة

نابلس: إصابة شاب بكسور أثناء ملاحقة مستوطنين له ببلدة حوارة

الرئيس عباس لـ &#34;بوتين&#34;: نأمل بأن نكون من أوائل الدول التي تحظى باللقاح الروسي

الرئيس عباس لـ "بوتين": نأمل بأن نكون من أوائل الدول التي تحظى باللقاح الروسي

إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة تسببت باندلاع حريق بإحدى القواعد قرب القدس

إعلام إسرائيلي: بالونات حارقة تسببت باندلاع حريق بإحدى القواعد قرب القدس

إغلاق متحف ياسر عرفات حتى إشعار آخر

إغلاق متحف ياسر عرفات حتى إشعار آخر

الاحتلال يهدم خيمتين سكنيتين بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم خيمتين سكنيتين بمسافر يطا جنوب الخليل

الجبهة العربية الفلسطينية تُحذر من خطورة مخططات الاحتلال بمنطقة (E1)

الجبهة العربية الفلسطينية تُحذر من خطورة مخططات الاحتلال بمنطقة (E1)

التعليم: العودة للمدارس بالضفة في شهر (سبتمبر) ولثلاثة أيام بالأسبوع.. وسنعلن نتائج اجتماع مهم

التعليم: العودة للمدارس بالضفة في شهر (سبتمبر) ولثلاثة أيام بالأسبوع.. وسنعلن نتائج اجتماع مهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة شاب بكسور أثناء ملاحقة مستوطنين له ببلدة حوارة

نابلس: إصابة شاب بكسور أثناء ملاحقة مستوطنين له ببلدة حوارة

دمغ أكثر من طن ونصف ذهب خلال الجائحة الصحية

دمغ أكثر من طن ونصف ذهب خلال الجائحة الصحية

إغلاق متحف ياسر عرفات حتى إشعار آخر

إغلاق متحف ياسر عرفات حتى إشعار آخر

ستحرر محاضر ضبط للمخالفين.. الاقتصاد بغزة تحذر التجار التلاعب بأسعار الإسمنت

ستحرر محاضر ضبط للمخالفين.. الاقتصاد بغزة تحذر التجار التلاعب بأسعار الإسمنت

الاحتلال يهدم خيمتين سكنيتين بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم خيمتين سكنيتين بمسافر يطا جنوب الخليل

الجبهة العربية الفلسطينية تُحذر من خطورة مخططات الاحتلال بمنطقة (E1)

الجبهة العربية الفلسطينية تُحذر من خطورة مخططات الاحتلال بمنطقة (E1)

نتنياهو: لولا الولايات المتحدة لأتممت تطبيق السيادة

نتنياهو: لولا الولايات المتحدة لأتممت تطبيق السيادة

الاحتلال يخطر بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم

منوعات

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

&#34;عقبال الباقيين&#34;.. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

"عقبال الباقيين".. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بعد إصابتها في إنفجار بيروت.. مي حريري تغادر إلى لندن

بعد إصابتها في إنفجار بيروت.. مي حريري تغادر إلى لندن

عربي

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان