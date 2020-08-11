الجبهة العربية الفلسطينية تُحذر من خطورة مخططات الاحتلال بمنطقة (E1)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الجبهة العربية الفلسطينية: إن استمرار حكومة الاحتلال بتصعيد سياسة الضم وسرقة الأراضي الفلسطينية ومحاولتها فصل القدس عن محيطها الفلسطيني ومصادقتها على بناء الوحدات الاستيطانية في منطقة (E1) الواقعة شرقي القدس المحتلة يعد استهزاء بالشرعية الدولية وانتهاك للقانون الدولي ومؤسساته الدولية.



وأضافت الجبهة في تصريح صحفي لها اليوم إن محاولة الاحتلال فرض وقائع الأرض من خلال استمرار سياسة هدم المنازل المتسارعة لصالح الزحف السرطاني للاستيطان على حساب الأرض الفلسطينية وخلق بؤر استيطانية جديدة لهو استمرار لخطة ترامب نتنياهو والمعروفة باسم (صفقة القرن)، كما حذرت الجبهة من خطورة طرح حكومة الاحتلال مناقصات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي بيت صفافا وجبل أبو غنيم وصور باهر في القدس المحتلة، التي تستخدمها حكومة نتنياهو للهروب خطوة نحو الأمام؛ للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة، كما لها من تداعيات خطيرة على الأرض وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل الضفة الغربية، وتحويلها إلى كانتونات صغيرة.



وأكدت الجبهة، أنه لا يمكن لكل المشاريع أن تمر ما لم يقبل بها الشعب الفلسطيني ويوافق عليه، وهو لن يقبل بأقل من حقوقه الثابتة والمشروعة كاملة غير منقوصة، وأن أي مشاريع أو مؤامرات، تتجاوز هذه الحقوق ستتحطم على صخرة الصمود الفلسطيني.



وتابعت الجبهة وأمام هذه الهجمة الشرسة، فان شعبنا الفلسطيني يؤكد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإتمام ملف المصالحة الفلسطينية، وترتيب البيت الفلسطيني بأسرع وقت ممكن من اجل بناء استراتيجية وطنية شاملة وبرنامج وطني موحد لمواجهة (صفقة القرن) ومشروع الضم الصهيوأمريكي، ترتكز على تصعيد المقاومة الشعبية، ودعم حركة المقاطعة (BDS) في كافة المجالات والأماكن.