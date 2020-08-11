مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

قال مجلس الوزراء الكويتي، إن صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح تظهر "تحسناً إيجابيا".



ونقل المجلس عن رئيس الحكومة قوله عبر (تويتر): "عبر مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه واطمئنانه، سائلاً المولى عز وجل أن يمن على سموه حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل وبتمام الصحة والعافية وأن يعيده إلى أرض الوطن في القريب العاجل"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ويستكمل أمير الكويت علاجه الطبي في الولايات المتحدة بعد جراحة لحالة لم يتم تحديدها.