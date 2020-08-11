عاجل

  • وزير الخارجية القبرصي: أعمال المسح التركية انتهاك خطير لحقوق قبرص واليونان

  • وزيرة الصحة:3 حالات وفاة و476 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و345 حالة تعافٍ بـ24ساعة الماضية

  • وزير الخارجية القبرصي: تركيا أدارت ظهرها لفرص الحوار

  • وزير الخارجية القبرصي: تركيا اختارت مجدداً الأعمال الأحادية وغير القانونية

عربي

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ
رام الله - دنيا الوطن
بدأ المصريون اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ، وهو المجلس الثاني بالبرلمان.

ويأتي تشكيل هذا المجلس،  وسط قيود مفروضة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

ومجلس الشيوخ سيكون جهة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية، حيث سيضم 200 عضو منتخب و100 عضو يعينهم الرئيس.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن نحو 63 مليونا من بين أكثر من مئة مليون مصري مؤهلون للإدلاء بأصواتهم، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وفتحت لجان الاقتراع الساعة التاسعة صباحا ويستمر التصويت إلى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

رئيس الوزراء التونسي المكلف: تبنيت خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب

رئيس الوزراء التونسي المكلف: تبنيت خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب

(رويترز): عون ودياب تلقيا تحذيراً من خطر نترات الأمونيوم قبل الانفجار بأسبوعين

(رويترز): عون ودياب تلقيا تحذيراً من خطر نترات الأمونيوم قبل الانفجار بأسبوعين

انفجار يستهدف قافلة للقوات الأمريكية قرب معبرٍ على الحدود العراقية الكويتية

انفجار يستهدف قافلة للقوات الأمريكية قرب معبرٍ على الحدود العراقية الكويتية

شاهد: لحظات مرعبة.. ظهور المزيد من فيديوهات كارثة مرفأ بيروت

شاهد: لحظات مرعبة.. ظهور المزيد من فيديوهات كارثة مرفأ بيروت

إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو

إطلاق نار داخل السجن الرئيسي بالعاصمة الصومالية مقديشو

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

نابلس: إصابة شاب بكسور أثناء ملاحقة مستوطنين له ببلدة حوارة

نابلس: إصابة شاب بكسور أثناء ملاحقة مستوطنين له ببلدة حوارة

دمغ أكثر من طن ونصف ذهب خلال الجائحة الصحية

دمغ أكثر من طن ونصف ذهب خلال الجائحة الصحية

إغلاق متحف ياسر عرفات حتى إشعار آخر

إغلاق متحف ياسر عرفات حتى إشعار آخر

ستحرر محاضر ضبط للمخالفين.. الاقتصاد بغزة تحذر التجار التلاعب بأسعار الإسمنت

ستحرر محاضر ضبط للمخالفين.. الاقتصاد بغزة تحذر التجار التلاعب بأسعار الإسمنت

الاحتلال يهدم خيمتين سكنيتين بمسافر يطا جنوب الخليل

الاحتلال يهدم خيمتين سكنيتين بمسافر يطا جنوب الخليل

الجبهة العربية الفلسطينية تُحذر من خطورة مخططات الاحتلال بمنطقة (E1)

الجبهة العربية الفلسطينية تُحذر من خطورة مخططات الاحتلال بمنطقة (E1)

الاحتلال يخطر بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم

قلقيلية: اجتماع طارئ للجنة السلامة العامة

قلقيلية: اجتماع طارئ للجنة السلامة العامة

منوعات

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

&#34;عقبال الباقيين&#34;.. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

"عقبال الباقيين".. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بعد إصابتها في إنفجار بيروت.. مي حريري تغادر إلى لندن

بعد إصابتها في إنفجار بيروت.. مي حريري تغادر إلى لندن

عربي

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

مجلس الوزراء الكويتي: تحسن إيجابي في صحة أمير البلاد

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان