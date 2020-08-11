المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ
رام الله - دنيا الوطن
بدأ المصريون اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ، وهو المجلس الثاني بالبرلمان.
بدأ المصريون اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ، وهو المجلس الثاني بالبرلمان.
ويأتي تشكيل هذا المجلس، وسط قيود مفروضة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.
ومجلس الشيوخ سيكون جهة استشارية لا تتمتع بصلاحيات تشريعية، حيث سيضم 200 عضو منتخب و100 عضو يعينهم الرئيس.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن نحو 63 مليونا من بين أكثر من مئة مليون مصري مؤهلون للإدلاء بأصواتهم، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
وفتحت لجان الاقتراع الساعة التاسعة صباحا ويستمر التصويت إلى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن نحو 63 مليونا من بين أكثر من مئة مليون مصري مؤهلون للإدلاء بأصواتهم، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).
وفتحت لجان الاقتراع الساعة التاسعة صباحا ويستمر التصويت إلى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.
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