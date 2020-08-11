روسيا: تسجيل أقل من 5000 إصابة بـ (كورونا) بيوم واحد لأول مرة منذ إبريل

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

لأول مرة منذ 23 نيسان/ أبريل الماضي، تسجل روسيا أقل من 5000 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في يوم واحد.



وسجلت البلاد اليوم الثلاثاء، 4945 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق ما أعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) في البلاد.



وارتفعت حصيلة المصابين منذ بدء تفشي الوباء في آذار/ مارس الماضي، إلى 897599 مصاباً.



وقال المركز: إن 130 شخصاً توفوا خلال اليوم الماضي، جراء إصابتهم بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات في مختلف مناطق البلاد، جراء تفشي الوباء إلى 15131 حالة.