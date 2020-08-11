قلقيلية: اجتماع طارئ للجنة السلامة العامة



وحضر اللقاء ممثلون عن مديرية الشرطة، الصحة، الزراعة، الاقتصاد الوطني، الحكم المحلي، التنمية الاجتماعية، النقل والمواصلات، العمل، والضابطة الجمركية.



وخلال الاجتماع، ثمن المحافظ جهود لجنة السلامة العامة في المحافظة، مؤكداً على دورها وتكاملها في الأداء، مشيراً إلى الواقع الوبائي في المحافظة، وانتشار فيروس (كورونا) في عدة مناطق من المحافظة، وهذا يتطلب جهدًا مضاعفاً للحد من انتشار الفيروس.





ونوه إلى أن معظم القطاعات التجارية في المحافظة، تمارس عملها كالمعتاد، ضمن إجراءات الصحة والسلامة العامة والالتزام بالبروتوكول الصحي.





وأكد على أهمية وجود جولات مكثفة من قبل جهات الاختصاص على المنشآت والمحال التجارية والمؤسسات؛ للتاكد من مدى التزامها بالتعليمات، وتحرير مخالفات للمخالفين من قبل جهات الاختصاص وفق القانون.



وجرى خلال الاجتماع، بحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء والمتعلق بتشكيل لجان رقابة وتفتيش ميداني في المحافظات، والمهام المنوطة باللجان، إضافة إلى مناقشة إنجازات لجنة السلامة العامة، وآليات عملها خلال جائحة (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنترأس اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، في مكتبه اليوم اجتماعاً طارئاً للجنة السلامة العامة، لمناقشة قرار مجلس الوزراء "تشكيل لجان مراقبة وتفتيش ميداني في المحافظات".