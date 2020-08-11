شؤون فلسطينية

قلقيلية: اجتماع طارئ للجنة السلامة العامة

قلقيلية: اجتماع طارئ للجنة السلامة العامة
رام الله - دنيا الوطن
ترأس اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، في مكتبه اليوم اجتماعاً طارئاً للجنة السلامة العامة، لمناقشة قرار مجلس الوزراء "تشكيل لجان مراقبة وتفتيش ميداني في المحافظات".

وحضر اللقاء ممثلون عن مديرية الشرطة، الصحة، الزراعة، الاقتصاد الوطني، الحكم المحلي، التنمية الاجتماعية، النقل والمواصلات، العمل، والضابطة الجمركية.

وخلال الاجتماع، ثمن المحافظ جهود لجنة السلامة العامة في المحافظة، مؤكداً على دورها وتكاملها في الأداء، مشيراً إلى الواقع الوبائي في المحافظة، وانتشار فيروس (كورونا) في عدة مناطق من المحافظة، وهذا يتطلب جهدًا مضاعفاً للحد من انتشار الفيروس.

ونوه إلى أن معظم القطاعات التجارية في المحافظة، تمارس عملها كالمعتاد، ضمن إجراءات الصحة والسلامة العامة والالتزام بالبروتوكول الصحي.

وأكد على أهمية وجود جولات مكثفة من قبل جهات الاختصاص على المنشآت والمحال التجارية والمؤسسات؛ للتاكد من مدى التزامها بالتعليمات، وتحرير مخالفات للمخالفين من قبل جهات الاختصاص وفق القانون.

وجرى خلال الاجتماع، بحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء والمتعلق بتشكيل لجان رقابة وتفتيش ميداني في المحافظات، والمهام المنوطة باللجان، إضافة إلى مناقشة إنجازات لجنة السلامة العامة، وآليات عملها خلال جائحة (كورونا).

أخبار ذات صلة

الاحتلال يخطر بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم

انتهاء التسجيل الإلكتروني للطلبة الراغبين بالالتحاق بجامعاتهم في الخارج اليوم

انتهاء التسجيل الإلكتروني للطلبة الراغبين بالالتحاق بجامعاتهم في الخارج اليوم

غانتس يُهدد (حماس) برد قوي والعثور على بالونات حارقة جنوب الخليل

غانتس يُهدد (حماس) برد قوي والعثور على بالونات حارقة جنوب الخليل

فلسطين للدراسات: 27 أسيراً أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

فلسطين للدراسات: 27 أسيراً أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

محافظة قلقيلية: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز 100 حالة

محافظة قلقيلية: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز 100 حالة

&#34;المواصلات&#34; بغزة: تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص مركبات الديزل الخصوصي والعمومي

"المواصلات" بغزة: تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص مركبات الديزل الخصوصي والعمومي

المطران حنا: لن تنجح مؤامرات تصفية القضية وستبوء بالفشل

المطران حنا: لن تنجح مؤامرات تصفية القضية وستبوء بالفشل

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم بركسات لتربية المواشي في تقوع جنوب بيت لحم

قلقيلية: اجتماع طارئ للجنة السلامة العامة

قلقيلية: اجتماع طارئ للجنة السلامة العامة

انتهاء التسجيل الإلكتروني للطلبة الراغبين بالالتحاق بجامعاتهم في الخارج اليوم

انتهاء التسجيل الإلكتروني للطلبة الراغبين بالالتحاق بجامعاتهم في الخارج اليوم

فلسطين للدراسات: 27 أسيراً أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

فلسطين للدراسات: 27 أسيراً أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

المطران حنا: لن تنجح مؤامرات تصفية القضية وستبوء بالفشل

المطران حنا: لن تنجح مؤامرات تصفية القضية وستبوء بالفشل

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

التربية تتسلم مدرسة &#34;أبو عمار&#34; الأساسية المختلطة في نحالين ببيت لحم

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين ببيت لحم

صور: &#34;الصحة&#34; بغزة تكشف تفاصيل إجراءاتها واستعداداتها لاستقبال العائدين للقطاع

صور: "الصحة" بغزة تكشف تفاصيل إجراءاتها واستعداداتها لاستقبال العائدين للقطاع

منوعات

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

&#34;عقبال الباقيين&#34;.. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

"عقبال الباقيين".. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

عربي

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

المصريون يبدأون الإدلاء بأصواتهم من أجل تشكيل مجلس الشيوخ

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

رئيس الوزراء التونسي المكلف: تبنيت خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب

رئيس الوزراء التونسي المكلف: تبنيت خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب