غانتس يُهدد (حماس) برد قوي والعثور على بالونات حارقة جنوب الخليل

وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص، أنه بدءاً من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، هناك قرار إسرائيلي بمنع دخول كل مواد البناء، وما يتعلق بها، مثل الأسمنت وحديد البناء والحصمة وغيرها، وذلك بسبب استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

نقلت (القناة 12) الإسرائيلية، عن وزير الجيش، بيني غانتس، حول البالونات الحارقة، أنه "إذا لم تتوقف حماس- سنرد بقوة".في السياق، أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالعثور على بالونات حارقة، قرب مستوطنة (ماعون) جنوب الخليل.كما قال موقع (حدشوت بتاخون سدي): إن حريقاً اندلع في المجلس الإقليمي (شعر هنيغف)، جراء إطلاق بالونات حارقة.وكانت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أفادت صباح اليوم، باندلاع حريق بين (سديروت) و(أور هنير)، وهو الحريق الثاني منذ الصباح.