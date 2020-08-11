شؤون فلسطينية

فلسطين للدراسات: 27 أسيراً أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل

فلسطين للدراسات: 27 أسيراً أمضوا ربع قرن في سجون الاحتلال بشكل متواصل
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى: إن 27 أسيراً في سجون الاحتلال، أمضوا ما يزيد عن ربع قرن بشكل متواصل، وما زالوا خلف القضبان، بعد استشهاد اسيرين منهم، وجميعهم يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد أو عشرات السنين.

وأوضح المركز أن هؤلاء الأسرى معتقلين ما قبل اتفاق أوسلو وأمضوا جميعهم ما يزيد عن 25 عاماً في سجون الاحتلال، بينهم 12 اسيراً من سكان المناطق المحتلة عام 1948، وفى مقدمتهم عميد الأسرى جميعاً الأسير كريم يوسف يونس، وهو معتقل منذ 6/1/1983، والأسير ماهر عبد اللطيف يونس، ومعتقل في نفس العام.

الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، اعتبر استمرار اعتقال هؤلاء الأسرى لعشرات السنين هو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وهى سابقة لم تحدث في التاريخ الحديث، وخاصة أن هؤلاء الأسرى يعانون من ظروف صحية قاهرة وتغزو أجسادهم الأمراض نتيجة السنوات الطويلة التي أمضوها في ظل ظروف قاسية داخل السجون والإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وبين أن أسيرين من القدامى، كانوا استشهدوا العام الماضي والجاري نتيجة الإهمال الطبي والأمراض التي أصيبوا بها خلال سنوات اعتقالهم الطويلة، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثامينهم حتى الآن، وهم فارس بارود، بعد أن أمضى 28 عاماً، والأسير سعدي الغرابلى، بعد 26 عاماً من الاعتقال، وهما من سكان قطاع غزة.

وأشار الأشقر إلى أن ثلاثة من الأسرى من سكان الخليل، أقدمهم وعميدهم الأسير محمد أحمد الطوس، معتقل منذ عام 1985، و أربعة أسرى من القدس، أقدمهم الأسير سمير إبراهيم أبو نعمة وهو عميد أسرى القدس، ومعتقل منذ عام 1986،  وأسيرين من بيت لحم أقدمهم الأسير ناصر حسن أبو سرور، ومعتقل منذ 1993، بينما يعتبر الأسير محمد عادل داوود، عميد أسرى قلقيلية.

وأضاف، أن الأسير محمود أبو خربيش، يعتبر عميد أسرى أريحا وهو معتقل منذ 1988، بينما عميد أسرى رام الله الأسير جمعة إبراهيم آدم، وهو معتقل منذ عام 1988، والأسير رائد محمد  السعدي، عميد أسرى جنين، ومعتقل منذ 1989، والأسير الوحيد ضمن القائمة من قطاع غزة، هو ضياء زكريا الفالوجى، ومعتقل منذ عام 1992.

وأكد، أن هؤلاء الأسرى كان من المفترض، أن يطلق سراحهم منذ 7 أعوام، بناء على اتفاق بين السلطة والاحتلال لإطلاق سراح كافة القدامى، حيث أطلق الاحتلال سراح 78 منهم، واوقف الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تضم 30 أسيراً.

ودعا الأشقر المجتمع الدولي إلى التدخل لإنهاء معاناة هؤلاء الأسرى، ويكفي ما أمضوا داخل السجون، والعمل على إطلاق سراحهم كونهم مرضى وكبار سن، وأمضوا عشرات السنين خلف القضبان، كما طالب المؤسسات المهتمة بشؤون الأسرى ووسائل الإعلام إلى منحهم مزيداً من المساحة والاهتمام، بما يساهم في مساندتهم وتسليط الضوء على قضيتهم، وإبراز معاناتهم الخاصة.

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