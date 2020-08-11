محافظة قلقيلية: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز 100 حالة





ووفق تصريح للمحافظ، اللواء رافع رواجبة، نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الحالات موزعة في مدينة قلقيلية بواقع ثماني إصابات، و"حبلة" بواقع إصابتين.



وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) (102) إصابة.

رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين، ليتجاوز عدد الإصابات حاجز المئة.