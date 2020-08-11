محافظة قلقيلية: عدد إصابات فيروس (كورونا) يتجاوز 100 حالة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين، ليتجاوز عدد الإصابات حاجز المئة.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) (102) إصابة.
سجلت محافظة قلقيلية، اليوم الثلاثاء، عشر إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة من المخالطين، ليتجاوز عدد الإصابات حاجز المئة.
ووفق تصريح للمحافظ، اللواء رافع رواجبة، نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، فإن الحالات موزعة في مدينة قلقيلية بواقع ثماني إصابات، و"حبلة" بواقع إصابتين.
وبذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) (102) إصابة.
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