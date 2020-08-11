شؤون فلسطينية

"المواصلات" بغزة: تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص مركبات الديزل الخصوصي والعمومي

"المواصلات" بغزة: تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص مركبات الديزل الخصوصي والعمومي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة، م. خليل الزيان عن جملة من القرارات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص تخفيض رسوم ترخيص مركبات الديزل الخصوصي والعمومي في القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عٌقد في وزارة الإعلام بمدينة غزة، وبحضور مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المرور الرائد أيمن بارود.

وقال الزيان: أن الوزارة واستناداً إلى قرار لجنة متابعة العمل الحكومي فقد قررت تخفيض رسوم المركبات في اطار التخفيف عن كاهل أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الحصار الجائر على قطاع غزة، واستكمالا للقرارات السابقة والتي كان آخرها إعفاء الحافلات عن فترة التوقف بسبب جائحة (كورونا) لمدة ستة شهور عن رسوم التراخيص، وكذلك قرار تخفيض الرسوم للمركبات للخصوصي والعمومي والعمومي الداخلي (الديزل) مع بداية عام 2020.

 وأضاف: أن الوزارة قررت وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء على تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص المركبات (الديزل) الخصوصي و العمومي بواقع 600 شيكل للمركبة في العام على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه حتي نهاية العام.

وإشار الزيان إلى تخفيض المخالفات المرورية غير المحصلة بنسبة 50% على أن يتم العمل بهذ القرار اعتباراً من تاريخه حتي نهاية العام الجاري.

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