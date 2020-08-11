شؤون فلسطينية

المطران حنا: لن تنجح مؤامرات تصفية القضية وستبوء بالفشل

المطران حنا: لن تنجح مؤامرات تصفية القضية وستبوء بالفشل
رام الله - دنيا الوطن
 قال المطران عطا الله حنا،  رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن كافة المؤامرات والمشاريع المشبوهة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل، وهذا يحتاج منا كفلسطينيين أن نكون على قدر كبير من المسؤولية والحكمة والرصانة والاستقامة والوعي والوحدة؛ لكي نتمكن من إفشال هذه المؤامرات المعادية.

وأكد أن هنالك من يخططون لتصفية قضيتنا، ومواجهة هذه المشاريع، يجب أن تكون أولاً من خلال ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، ونبذ أي اجندات خارجية هدفها حرف البوصلة باتجاهات أخرى.

وأوضح أنه لا يجوز لنا أن نسمح لأية جهة أن تخترق مجتمعنا الفلسطيني بالمال السياسي  أو بغيره من الأمور، لأن المال السياسي لا يقدم مجاناً، بل هدفه خدمة  أجندات معادية، ومشاريع لا تنصب ومصلحة شعبنا الفلسطيني.

وتابع حديثه قائلاً: من الواضح أن المال السياسي يغدق بغزارة في بلادنا، وهنالك من باعوا ضميرهم وأقلامهم ومواقفهم لأنهم يقبضون المال من هذه الجهة أو تلك، وهؤلاء نحن لا نراهن عليهم لأن أجندتهم ليست الوطن، وانتماءهم ليس انتماء للقضية بل هو انتماء للجهة التي تدعمهم مقابل مواقف سياسية لا علاقة لها بعدالة قضيتنا، وما تتعرض له مدينة القدس وأرضنا المقدسة.

وقال: إن هؤلاء قلة في عددهم ولا يمثلون شعبنا لا من قريب ولا من بعيد، فغالبية  أبناء شعبنا يرفضون المال السياسي ومواقفهم لا تباع ولا تشترى بالمال، ونحن نراهن على هؤلاء المتحلين بالصدق والاستقامة والوطنية الحقة، فهؤلاء هم أمل هذا الوطن ومستقبل هذه القضية، ولا يضيع حق وراءه مطالب.

خلال فترة (كورونا) وقبلها كان واضحاً بأن هنالك أموالاً تدفع لشراء الذمم،  ولاستغلال الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون من جهات خارجية،  خدمة لمصالحها.

وأضاف نحن على يقين بأن كل هذه المشاريع سوف تنهار؛ لأن عدالة القضية، ووعي الشعب هو أقوى من كل مال سياسي وأقوى من كل مشاريع مشبوهة، يسعى البعض لتسويقها في مجتمعنا بأساليب معهودة وغير معهودة.

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