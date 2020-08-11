وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

نظمت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان في محافظتي غزة والوسطى.





وأجرى قسم الصناعات الغذائية، التابع للإدارة العامة للصناعة بالوزارة، جولات تفتيشية ميدانية على مصانع الألبان والأجبان بمحافظتي غزة والوسطي، بغرض متابعه إجراءات التراخيص وشروط الأمن والسلامة.





وقال المهندس محمود السيقلي، رئيس قسم الصناعات الغذائية: إنه تم خلال الجولات، متابعة بطاقة البيان للمنتجات، ومدى مطابقتها للمواصفات، وفحص المواد الداخلة في التصنيع والمنتجات النهائية حسب المواصفات، مشيراً إلى أنه تمت مراقبة ومتابعة خطوط الإنتاج المضافة حديثاً، خاصة أجهزة البسترة ومكائن التعبئة، وجرى متابعة الاشتراطات الصحية داخل صالات الإنتاج، وغرف التعبئة والتغليف.





وأكد أن هذه الجولات، تأتي للتفتيش والرقابة على عملية إعداد وإنتاج الألبان والأجبان؛ للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، موضحاً أنه جرى تفقد خطوط الإنتاج، وإعطاء التعليمات اللازمة لإجراءات الأمن والسلامة الواجب توفرها في المصانع.





رام الله - دنيا الوطنوفي نهاية الجولات، تم الاستماع إلى المشكلات والصعوبات التي تواجه أصحاب مصانع الألبان والأجبان، والتأكيد علي دور الصناعة في حماية ودعم المنتج المحلي.