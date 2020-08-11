الرئيس الروسي يعلن تسجيل أول لقاح بالعالم مضاد لفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقال بوتين إن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس (كورونا)، مشيراً وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، إن اللقاح فعال ويشكل مناعة مستقرة.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقال بوتين إن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس (كورونا)، مشيراً وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، إن اللقاح فعال ويشكل مناعة مستقرة.
وأشار بوتين إلى أن ابنته أخذت اللقاح الروسي.
يتبع..
التعليقات