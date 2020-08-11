الرئيس الروسي يعلن تسجيل أول لقاح بالعالم مضاد لفيروس (كورونا)





وأشار بوتين إلى أن ابنته أخذت اللقاح الروسي.





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رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، تسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).وقال بوتين إن وزارة الصحة الروسية وافقت على اللقاح الروسي لفيروس (كورونا)، مشيراً وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية، إن اللقاح فعال ويشكل مناعة مستقرة.