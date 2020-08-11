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شؤون فلسطينية

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين ببيت لحم

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين ببيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم الثلاثاء، أعمال مشروع بناء وتجهيز مدرسة أبو عمار الأساسية المختلطة في بلدة نحالين بمحافظة بيت لحم، بدعم من سلة التمويل المشترك (JFA) والتي تضم كلاً من: ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و180 ألف دولار.

وتضم المدرسة 14 غرفه صفية ومختبرات متخصصة، إضافة إلى مرافق وساحات خارجية بما يعزز توجهات الوزارة لتحسين البيئة التعليمية والتخلص من الغرف المستأجرة؛ وبما يسهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة.

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