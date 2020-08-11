الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد، إلى 62704، منذ بدء تفشيه في آذار/ مارس الماضي.



كما أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 198 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 56766 ألف حالة، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.





ويبلغ عدد المرضى، الذين يتلقون العلاج في الوقت الحالي في الدولة5581 مريضاً.

رام الله - دنيا الوطن