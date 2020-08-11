برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أنه سيرسل 50 ألف طن من طحين القمح إلى لبنان، لتحقيق قدر من الاستقرار في إمدادات البلاد، وفق تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، صدر اليوم الثلاثاء.



وقال التقرير: إن برنامج الأغذية، سيرسل شحنة الطحين "لتعزيز الإمدادات الوطنية، وضمان عدم حدوث نقص في الغذاء بالبلاد"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).





وأضاف: "من المقرر أن تصل الشحنة الأولى وحجمها 17500 طن إلى بيروت خلال عشرة أيام لإمداد المخابز لمدة شهر".



وتشير التقديرات إلى أن احتياطيات الطحين (الدقيق) في لبنان، تكفي احتياجات السوق لستة أسابيع.







رام الله - دنيا الوطن