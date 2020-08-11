إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل رسالة بُعثت لحماس بشأن سبب تأخر انطلاق المشاريع بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يوصي بردود محسوبة على إطلاق البالونات في محاولة لعدم تفاقم الوضع.
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش يوصي بردود محسوبة على إطلاق البالونات في محاولة لعدم تفاقم الوضع.
وأضاف الموقع، أنه رغم ذلك إلا أن مسؤولي الأمن، أوضحوا أن هذا الموقف لن يظل ساري المفعول إذا استمر الوضع، وإذا لم يكن هناك مفر، فلن تتردد إسرائيل في تصعيد الردود والوصول إلى جولة، لأنه "لن نقبل استمرار الحرائق والبالونات المفخخة".
وتابع: بحسب مصادر أمنية، ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بني غانتس، تصعيد التوترات مع حماس وبعدها تم نقل رسائل إلى الحركة عبر وسطاء، بأن إسرائيل تعمل على الترويج للمشاريع في القطاع من الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي، وخلق فرص العمل، وغيرها من القضايا المتعلقة بالمجال المدني، لكنها تتأخر بسبب صعوبة الاستفادة من العوامل الدولية، بسبب تداعيات أزمة (كورونا) التي تجعل من الصعب عقد اجتماعات مع الحكومات الأخرى.
ووفق (والا)، فقد قال مسؤول أمني كبير: إن على حماس أن تفهم أن هذا ليس عملاً متعمداً من جانب إسرائيل بل نتاج واقع.
وقررت إسرائيل أمس الاثنين، إغلاق (معبر كرم أبو سالم) أقصى جنوب شرق قطاع غزة، بعدما تزايد إطلاق البالونات الحارقة، التي تطلق من القطاع صوب مناطق "غلاف غزة".
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