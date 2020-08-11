إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل رسالة بُعثت لحماس بشأن سبب تأخر انطلاق المشاريع بالقطاع

وتابع: بحسب مصادر أمنية، ناقش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بني غانتس، تصعيد التوترات مع حماس وبعدها تم نقل رسائل إلى الحركة عبر وسطاء، بأن إسرائيل تعمل على الترويج للمشاريع في القطاع من الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي، وخلق فرص العمل، وغيرها من القضايا المتعلقة بالمجال المدني، لكنها تتأخر بسبب صعوبة الاستفادة من العوامل الدولية، بسبب تداعيات أزمة (كورونا) التي تجعل من الصعب عقد اجتماعات مع الحكومات الأخرى.



