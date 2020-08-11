الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان

دمرت جرافات وآليات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، صباح الثلاثاء، بناية سكنية مكونة من ثلاث شقق، تعود لعائلة الطحان في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.







وقالت مصادر محلية: إن قوات كبيرة من جنود وشرطة الاحتلال اقتحمت حي وادي قدوم بسلوان، وفرضت طوقاً عسكرياً محكماً حول البناية السكنية، وأمهلت عائلة الطحان، وقتا قصيراً لتفريغ محتويات منازل عائلات الإخوة: وائل، وعلاء، ونادر الطحان، قبل أن تدمر آلياتها البناية بالكامل.

رام الله - دنيا الوطنوأفادت مصادر محلية، بأن طواقم من بلدية الاحتلال ترافقها قوات من الشرطة المدججة بالسلاح والآليات الثقيلة، اقتحمت في ساعات الصباح الباكر مبنى عائلة الطحان في حي وادي قدوم بسلوان، وحاصرته، ومنعت المواطنين من الوصول إليه، ثم أمرت سكانه بإخلائه على الفور، تمهيداً لهدمه، بعد قرار محكمة الاحتلال بهدمه خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.وتعيش عائلات وائل وعلاء ونادر طحان في هذا المبنى، الذين نفدت كل محاولاتهم في الحفاظ على منازلهم ومنع عملية هدمها.