الأسير بسام عبيد من جنين يدخل عامه الـ 17 في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير بسام مصطفى أسعد عبيد (46 عاماً) من بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، عامه السابع عشر على التوالي في سجون الاحتلال.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، أن الأسير عبيد محكوم بالسجن 20 عامًا، ومعتقل منذ عام 2004.