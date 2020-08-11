البطنيجي: وفاة مواطن في سوق دير البلح والشرطة تباشر التحقيقات





وأضاف في تصريحات لـ "دنيا الوطن": أنه لا يوجد على الرجل المتوفى أي اعتداء جسدي، وكان يعاني من أمراض الضغط والقلب، فيما سيتم تحويله إلى الطبيب الشرعي.





وتابع: أن إشكالية حدثت بين أبناء الرجل المتوفى ويدعى محمد عبد الحميد، وطرف آخر من عائلة جندية، وبعد فض الإشكالية، سقط على الأرض، بينما لا يوجد أي دليل على وجود شبهة جنائية.

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم الشرطة، بغزة، العقيد أيمن البطنيجي، اليوم الثلاثاء، بوفاة مواطن في سوق دير البلح، فيما باشرت الشرطة تحقيقاتها في الحادث.