غزة: الاقتصاد تنفذ جولات تفتيشية على المخابز البلدية ووحدات تجميد اللحوم والدواجن

وأكدت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن قسم الصناعات الغذائية، التابع للإدارة العامة للصناعة بالوزارة، أجري جولات تفتيشية على المخابز البلدية ووحدات تجميد اللحوم والدواجن بمحافظتي رفح وخانيونس.





وبينت، أن الزيارات تهدف لمتابعه التراخيص والشروط الفنية الخاصة بوحدات التجميد السريع، مؤكداً أنه تم توجيه التعليمات والإرشادات الصناعية الخاصة بآليه العمل لتجميد الدواجن واللحوم، حسب المواصفات والمقاييس.





وذكرت، أنه تم خلال الجولات للتأكيد على الالتزام بشروط السلامة الصحية داخل المذابح، مشيرة إلى أنه تم إجراء الفحص الظاهري لقطع الدجاج المبرد والمجمد، ومتابعه تراخيص وحدات التجميد السريع، والتأكد من درجه الحرارة التخزينية لها مع الالتزام بمده الصلاحية للحوم الدواجن المجمدة، حسب المواصفات الفلسطينية.