عاجل

  • "المواصلات" بغزة تعلن تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص مركبات الديزل الخصوصي والعمومي

  • مصادر لبنانية: تضرر نحو 70 ألف منزل من جراء انفجار بيروت

  • وزير الخارجية المصري سامح شكري يصل إلى بيروت

  • الدفاع الروسية:3 مقاتلات تعترض طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجوي الأمريكي فوق مياه البحر الأسود

  • محكمة إيرانية تدين شخصين بتهمة التجسس لصالح ألمانيا وإسرائيل والولايات المتحدة

  • بوتين: روسيا قامت بتطوير أول لقاح لفيروس (كورونا)

  • بوتين يعلن أن ابنته أخذت لقاح (كورونا) الروسي

  • بوتين: اللقاح الروسي المضاد لفيروس (كورونا) فعال ويشكل مناعة مستقرة

  • بوتين يعلن موافقة وزارة الصحة الروسية على اللقاح الروسي لفيروس (كورونا)

مباشر | كيف تبدو حركة المسافرين في معبر رفح بعد ستة أشهر من إغلاقه

شؤون فلسطينية

عودة للتراجع.. سلطة النقد تُعلن نتائج مؤشرها لدورة الأعمال تموز 2020

عودة للتراجع.. سلطة النقد تُعلن نتائج مؤشرها لدورة الأعمال تموز 2020
رام الله - دنيا الوطن
كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر تموز 2020 عن عودة المؤشر الكلي للتراجع بشكل ملموس إلى حوالي -45.7 نقطة قياساً إلى -29.2 نقطة في الشهر السابق، على إثر عودة الإغلاق شبه التام منذ بداية شهر تموز على مختلف الأنشطة الاقتصادية بعد الدخول في الموجة الثانية من انتشار فايروس كورونا. 

ففي المحافظات الشمالية (الضفة الغربية) على وجه التحديد، تراجعت قيمة المؤشر بشكل واضح ليبلغ -43.7 نقطة قياساً إلى -22.9 نقطة في حزيران الماضي. يأتي ذلك على خلفية التراجع الكبير في مؤشرات الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة، وبشكل خاص كل من التجارة (من -16.9 إلى -22.4 نقطة)، والصناعة (من -0.8 إلى -7.4 نقطة)، تلاهما هبوط ملحوظ في مؤشر الزراعة (من -0.5 إلى نحو -8.5 نقطة). من جانبه، كان التراجع أقل لمؤشري كل من الإنشاءات (من -1.8 إلى -2.0 نقطة)، والنقل والمواصلات (من نحو -2.2 إلى -2.5 نقطة). في نفس الوقت، حافظ مؤشرا الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على قيم قريبة جداً من تلك المتحققة في الشهر السابق، ليبلغ المؤشر نحو -0.1 نقطة للأول، و-0.7 نقطة للثاني.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى الانخفاض الواضح لكل من مستويات الإنتاج والمبيعات خلال هذه الفترة، وما نتج عنه من تراكم للمخزون. إلى جانب ذلك، فإن توقعاتهم المستقبلية حول الإنتاج والتوظيف متشائمة، إذ يتوقعون استمرار التراجع خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

وفي المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) الذي لم يختبر فرض الإغلاق على المنشآت العاملة فيه، لا يزال نشاطه الاقتصادي رهن التطورات على الصعيد الإقليمي والدولي. وخلال شهر تموز الحالي، واصل المؤشر في غزة انزلاقه متراجعاً من -44.2 نقطة إلى حوالي -50.5 نقطة إثر هبوط مؤشرات معظم الأنشطة الاقتصادية المستطلعة في غزة- باستثناء الإنشاءات- وبدرجات متفاوتة. وتضرر مؤشر التجارة بشكل واضح خلال الشهر، بهبوطه من -29.5 إلى -33.5 نقطة، تلاه تراجعات أقل في مؤشرات أنشطة الزراعة (من -5.9 إلى -7.4 نقطة)، والنقل والتخزين (من -0.9 إلى -1.4 نقطة)، والصناعة (من -5.4 إلى -5.8 نقطة). أما مؤشري الطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد حافظا على ثبات نسبي خلال الشهر عند -0.1 نقطة، و-0.4 نقطة، على الترتيب. وحقق مؤشر الإنشاءات التحسّن الوحيد، مسجلّاً ارتفاعاً هامشياً من -2.0 نقطة إلى -1.9 نقطة.

وتضيف التبعات الناجمة عن الأغلاق الكبير في العالم تحديات جديدة على الاقتصاد في قطاع غزة الذي يعاني الحصار وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ سنوات. ويفيد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم باستمرار ضعف مستويات الإنتاج والمبيعات المحلية بشكل عام، وتراكم المخزون، كما أبدوا تخوفاتهم وقلقهم حول المستقبل القريب فيما يخص مستويات الإنتاج والتوظيف.

وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وينتج المؤشر الكلي من مجموع المؤشرات القطاعية. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر الكلي موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا له سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.

أخبار ذات صلة

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظم جولات تفتيشية على مصانع الألبان والأجبان

الرئيس الروسي يعلن تسجيل أول لقاح بالعالم مضاد لفيروس (كورونا)

الرئيس الروسي يعلن تسجيل أول لقاح بالعالم مضاد لفيروس (كورونا)

التربية تتسلم مدرسة &#34;أبو عمار&#34; الأساسية المختلطة في نحالين ببيت لحم

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين ببيت لحم

صور: &#34;الصحة&#34; بغزة تكشف تفاصيل إجراءاتها واستعداداتها لاستقبال العائدين للقطاع

صور: "الصحة" بغزة تكشف تفاصيل إجراءاتها واستعداداتها لاستقبال العائدين للقطاع

إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل رسالة بُعثت لحماس بشأن سبب تأخر انطلاق المشاريع بالقطاع

إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل رسالة بُعثت لحماس بشأن سبب تأخر انطلاق المشاريع بالقطاع

&#34;التربية&#34;: بدء استقبال طلبات الوظائف المهنية

"التربية": بدء استقبال طلبات الوظائف المهنية

الاحتلال يهدم خيمة سكنية ويُخطر بوقف العمل في مسكن جنوب الخليل

الاحتلال يهدم خيمة سكنية ويُخطر بوقف العمل في مسكن جنوب الخليل

الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان

الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

التربية تتسلم مدرسة &#34;أبو عمار&#34; الأساسية المختلطة في نحالين ببيت لحم

التربية تتسلم مدرسة "أبو عمار" الأساسية المختلطة في نحالين ببيت لحم

&#34;التربية&#34;: بدء استقبال طلبات الوظائف المهنية

"التربية": بدء استقبال طلبات الوظائف المهنية

الاحتلال يهدم خيمة سكنية ويُخطر بوقف العمل في مسكن جنوب الخليل

الاحتلال يهدم خيمة سكنية ويُخطر بوقف العمل في مسكن جنوب الخليل

الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان

الاحتلال يهدم بناية سكنية في سلوان

الأسير بسام عبيد من جنين يدخل عامه الـ 17 في الأسر

الأسير بسام عبيد من جنين يدخل عامه الـ 17 في الأسر

غزة: الاقتصاد تنفذ جولات تفتيشية على المخابز البلدية ووحدات تجميد اللحوم والدواجن

غزة: الاقتصاد تنفذ جولات تفتيشية على المخابز البلدية ووحدات تجميد اللحوم والدواجن

عودة للتراجع.. سلطة النقد تُعلن نتائج مؤشرها لدورة الأعمال تموز 2020

عودة للتراجع.. سلطة النقد تُعلن نتائج مؤشرها لدورة الأعمال تموز 2020

محافظة جنين: إغلاق مدارس في جبع وعرابة بعد إصابة طلبة بفيروس (كورونا)

محافظة جنين: إغلاق مدارس في جبع وعرابة بعد إصابة طلبة بفيروس (كورونا)

منوعات

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

بعد وفاة حفناوي.. يوتيوبر مصرية تدخل العناية المركزة

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

شهيرة: سأذهب للنائب العام لاتخاذ موقف ضد شائعات وفاة محمود ياسين

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

إليسا تعتذر عن تأييدها لأي حزب لبناني

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

أحمد فلوكس يهاجم هاني شاكر بعد وفاة مصطفى حفناوي.. وأشرف زكي يتدخل

&#34;عقبال الباقيين&#34;.. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

"عقبال الباقيين".. مشاهير لبنان يُعلقون على استقالة حكومة بلادهم

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

تطور جديد في قضية هيفاء وهبي ووزيري

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

حقيقة وفاة باسم ياخور في حادث سير

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوى بعد أيام من إصابته بجلطة بالمخ

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

ماجدة الرومي: انفجار مرفأ بيروت عمل مفتعل

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

بماذا اعترفت سما المصري أمام المحكمة؟

عربي

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

الإمارات: 179 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات خلال 24 ساعة الماضية

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

برنامج الأغذية العالمي يُعلن إرسال 50 ألف طن طحين قمح إلى لبنان

رئيس الوزراء التونسي المكلف: تبنيت خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب

رئيس الوزراء التونسي المكلف: تبنيت خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب

انفجار يستهدف قافلة للقوات الأمريكية قرب معبرٍ على الحدود العراقية الكويتية

انفجار يستهدف قافلة للقوات الأمريكية قرب معبرٍ على الحدود العراقية الكويتية