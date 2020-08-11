محافظة جنين: إغلاق مدارس في جبع وعرابة بعد إصابة طلبة بفيروس (كورونا)

أفادت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، بإغلاق كافة المدراس في بلدة جبع، ومدرسة في بلدة عرابة بمحافظة جنين.



يأتي ذلك، بعدما تبين أن هناك إصابات بفيروس (كورونا) في صفوف الطلبة في هذه المدارس.



وكان محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، وجه تعليمات لجهات الاختصاص أمس، بأن يتم إغلاق مدرسة بنات العروب الثانوية، ومدرسة ذكور العروب الثانوية، لوجود إصابتين بفيروس (كورونا) في تلك المدرستين.





وسيكون الإغلاق من صباح اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الأحد المقبل، لتتمكن الطواقم الطبية من أخذ إجراءات السلامة العامة.



رام الله - دنيا الوطن