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رئيس الوزراء التونسي المكلف: تبنيت خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب

رئيس الوزراء التونسي المكلف: تبنيت خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب
هشام المشيشي أمام الرئيس التونسي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، هشام المشيشي، أنه سيشكل حكومة كفاءات مستقلة، دون مشاركة أحزاب سياسية.

وأضاف في تصريحات للصحفيين: أن الحكومة سيتركز عملها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، مضيفاً أنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماماً عن الأحزاب، بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب. 

وأضاف: أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء، مشيراً إلى أن إنقاذ المالية العمومية، سيكون من أولويات المرحلة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ومن شأن الخطوة، أن تضع المشيشي في خلاف مع حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب في البرلمان، وقد رفض حكومة دون أحزاب.

ويحتاج المشيشي، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد، الشهر الماضي خلفاً لإلياس الفخفاخ، الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح، إلى 109 أصوات في البرلمان للحصول على الثقة.

وفي حال فشلت الحكومة في نيل الثقة من البرلمان، يمكن للرئيس أن يحل البرلمان، ويدعو إلى انتخابات جديدة.

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