الاحتلال يُسلّم القيادي بـ (حماس) حسن يوسف استدعاء للمقابلة
رام الله - دنيا الوطن
سلمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي بحركة (حماس) الشيخ حسن يوسف، استدعاء لمقابلة مخابراته.
سلمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي بحركة (حماس) الشيخ حسن يوسف، استدعاء لمقابلة مخابراته.
وذكر أويس، نجل الشيخ حسن، أن قوات الاحتلال، داهمت منزل العائلة ببلدة بيتونيا، فجراً، وسلمت والده استدعاء للمقابلة يوم الثلاثاء المقبل.
ويذكر، أن سلطات الاحتلال، أفرجت عن الشيخ حسن، بتاريخ 23 تموز/ يوليو الماضي، بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري.
ويذكر، أن سلطات الاحتلال، أفرجت عن الشيخ حسن، بتاريخ 23 تموز/ يوليو الماضي، بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري.
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