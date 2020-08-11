الاحتلال يُسلّم القيادي بـ (حماس) حسن يوسف استدعاء للمقابلة





وذكر أويس، نجل الشيخ حسن، أن قوات الاحتلال، داهمت منزل العائلة ببلدة بيتونيا، فجراً، وسلمت والده استدعاء للمقابلة يوم الثلاثاء المقبل.



ويذكر، أن سلطات الاحتلال، أفرجت عن الشيخ حسن، بتاريخ 23 تموز/ يوليو الماضي، بعد عام ونصف من الاعتقال الإداري.







رام الله - دنيا الوطنسلمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، القيادي بحركة (حماس) الشيخ حسن يوسف، استدعاء لمقابلة مخابراته.