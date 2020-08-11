باكستان: فتح صالات الألعاب الرياضية وصالونات الحلاقة والمطاعم بعد انخفاض إصابات (كورونا)

فتحت صالات الألعاب الرياضية وصالونات الحلاقة والمطاعم أبوابها في باكستان، للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، بعد إغلاقها لوقف انتشار فيروس (كورونا).





يأتي ذلك، بعدما شهدت البلاد تراجعاً في أعداد الإصابات والوفيات منذ حزيران/ يونيو، الذي شهد تسجيل 7800 حالة إصابة و118 وفاة في يوم واحد.





وسجلت باكستان أول أمس الأحد 539 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و15 حالة وفاة، فيما كانت حالات الإصابة اليومية أقل من ألف حالة في الشهر الجاري.



وسمحت الحكومة باستئناف جزئي للأنشطة التجارية في أيار/ مايو الماضي، ورغم إعادة فتح باقي الأعمال حثت الحكومة السكان على اتخاذ التدابير الاحتياطية، ومن بينها استعمال الكمامات.

رام الله - دنيا الوطن